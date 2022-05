Auto finisce nel giardino di un asilo all'Aquila: morto bambino di 4 anni, altri 5 feriti (Di mercoledì 18 maggio 2022) La macchina di una mamma che andava a riprendere i figli ha sfondato la recinzione esterna perché il freno a mano si è disattivato. Forse a toglierlo è stato il fratellino di dieci anni rimasto nell'abitacolo. La donna è indagata per omicidio stradale Leggi su repubblica (Di mercoledì 18 maggio 2022) La macchina di una mamma che andava a riprendere i figli ha sfondato la recinzione esterna perché il freno a mano si è disattivato. Forse a toglierlo è stato il fratellino di diecirimasto nell'abitacolo. La donna è indagata per omicidio stradale

