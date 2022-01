MotoGP | presentata la nuova KTM RC16 per il Mondiale 2022

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Con un evento online, progettato per rispettare i protocolli anti-Covid, la KTM Factory Racing ha presentato la KTM, moto cui il team austriaco affronterà il. Il mezzo sarà affidato a Miguel Oliveira e Brad Binder, confermati nel team Red Bull Factory Racing ed alla coppia di giovani di grande talento Remy Gardner e Raul Fernandez, promossi dalla Moto2 dopo aver sostanzialmente dominato il2021. Lo scorso anno la KTM è stata protagonista di un’annata piuttosto solida, chiusa con due vittore nella classe regina. Allo stesso momento però il team di Mattighofen non è andato oltre una quinta piazza nella classifica costruttori, alle spalle sia di Ducati e Yamaha, apparse nettamente un gradino sopra tutte le altre, ma anche a Suzuki e Honda, decisamente più alla portata., ...

LA KTM 2022 - FOTO E VIDEO. TECH3 2022: TUTTI I DETTAGLI Vai alla Fotogallery Binder: 'Non vedo l'ora di cominciare' Le date, il calendario delle presentazioni dei team Confermata ...arrivata la Ktm. Dopo la Ducati Gresini e la Yamaha RNF è stata svelata pure la Ktm, terza moto della stagione 2022 dellaa essere. L'evento, rigorosamente on line per il rispetto dei protocolli sanitari, ha mostrato al mondo la nuova RC16 con cui la Casa di Mattighofen dovrà fornire le attese risposte ...Con un evento online, progettato per rispettare i protocolli anti-Covid, la KTM Factory Racing ha presentato la KTM RC16, moto cui il team austriaco affronterà il Mondiale 2022. Il mezzo sarà affidato ...Presentata la nuova livrea 2022 della Tech3 KTM di MotoGP, con i nuovi piloti Raul Fernandez e Remy Gardner alla guida.