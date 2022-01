Lazio | infermieri sotto stress | 600 si sono licenziati E venerdì si sciopera?

(Di martedì 25 gennaio 2022) Seicentogià andati via alla fine dello scorso anno. Altrettanti, se non di più, dovrebbero seguirli a breve. È in corso la grande fuga dagli ospedali da parte degli...

Soltanto nell'ultimo mese, stando alle stime del Fnopi, la federazione che raccoglie tutti gli ordini, nelsi sono contagiati in 3mila. LE SOLUZIONI Come detto, è difficile trovare......di indirizzo divulgate in data 16 marzo 2020 e riprese dalla circolare emanata dalla Regione... alle criticità già in essere, si aggiunge la grave situazione che affligge, medici ed ...Che mascherine indossavano? I dispositivi protezione individuale impiegati erano sufficienti a proteggere l'equipe che effettuò un'autopsia su una donna morta per l'epatite c?Seicento sono già andati via alla fine dello scorso anno. Altrettanti, se non di più, dovrebbero seguirli a breve. È in corso la grande fuga dagli ospedali da parte ...