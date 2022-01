Moto: Covid; Miller positivo, Ducati rimanda presentazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Jack Miller è risultato positivo al Covid e non può lasciare l'Australia. A comunicarlo è stato il pilota della Ducati su Instagram. Il team ha deciso di posticipare la presentazione della nuova ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Jackè risultatoale non può lasciare l'Australia. A comunicarlo è stato il pilota dellasu Instagram. Il team ha deciso di posticipare ladella nuova ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La rivelazione choc di #Melandri: 'Ho preso il Covid per scelta' #ANSA - Gazzetta_it : #Melandri paga l’intervista sul Covid: uno sponsor non gli rinnova il contratto - repubblica : Marco Melandri: 'Ho preso il covid volontariamente per avere il Green Pass' - PhilipJFry95 : @RobertoGuenzi @GerardoDAmico Certo tu puoi decidere di andare in moto in maglietta senza casco, in maglietta con i… - andrea95l : RT @thelastcornerit: MotoGP | Miller positivo al Covid, rinviata la presentazione Ducati 2022 - -