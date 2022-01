“Dalla consapevolezza individuale alla coscienza civile” di Marco Guzzi e “gli stati di coscienza, la meditazione nella crescita della consapevolezza” di Franco Fabbro (Di martedì 11 gennaio 2022) Il 27 novembre c’è stato l’evento CO-Scienza: 10 ore in diretta dove sono intervenuti personaggi da ogni parte d’Italia. Nonostante si potesse assistere solo registrandosi, ad oggi più di 60.000 persone hanno visto quel video. D’accordo con Michele Micheletti e Leonardo Pagni, i due organizzatori, abbiamo deciso di isolare i vari interventi e renderli pubblici. Marco Guzzi: Dalla consapevolezza individuale alla coscienza civile Il prof. Marco Guzzi è laureato in Giurisprudenza e in Filosofia. Perfezionato a Freiburg e a Bonn. Ha sempre affiancato alla ricerca poetica e filosofica un’intensa attività di comunicazione culturale attraverso ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Il 27 novembre c’è stato l’evento CO-Scienza: 10 ore in diretta dove sono intervenuti personaggi da ogni parte d’Italia. Nonostante si potesse assistere solo registrandosi, ad oggi più di 60.000 persone hanno visto quel video. D’accordo con Michele Micheletti e Leonardo Pagni, i due organizzatori, abbiamo deciso di isolare i vari interventi e renderli pubblici.Il prof.è laureato in Giurisprudenza e in Filosofia. Perfezionato a Freiburg e a Bonn. Ha sempre affiancatoricerca poetica e filosofica un’intensa attività di comunicazione culturale attraverso ...

