Coppa d’Africa 2022: Comore generoso, ma passa Gabon di misura (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Gabon, nonostante l’assenza di Aubameyang, vince al debutto nel gruppo C della Coppa d’Africa 2022 contro Comore. Una vittoria di misura che arriva grazie alla rete di Boupendza al 16?, che chiude ottimamente un triangolo con Autchanga battendo Ahamada sul proprio palo: colpevole il portiere cresciuto nel Tolosa. In generale, sono gli isolani a farsi preferire lungo tutto l’arco del match, mettendo in mostra buona velocità di gioco e di fraseggio, ma mancando nella fase di finalizzazione. Comore protesta a mezz’ora dal termine per un contatto in area di Poko su Ben: il direttore di gara valuta il contatto regolare e lascia proseguire, il var gli dà ragione dopo un breve silent check. Ancora Comore si rende protagonista dieci minuti più tardi, con ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il, nonostante l’assenza di Aubameyang, vince al debutto nel gruppo C dellacontro. Una vittoria diche arriva grazie alla rete di Boupendza al 16?, che chiude ottimamente un triangolo con Autchanga battendo Ahamada sul proprio palo: colpevole il portiere cresciuto nel Tolosa. In generale, sono gli isolani a farsi preferire lungo tutto l’arco del match, mettendo in mostra buona velocità di gioco e di fraseggio, ma mancando nella fase di finalizzazione.protesta a mezz’ora dal termine per un contatto in area di Poko su Ben: il direttore di gara valuta il contatto regolare e lascia proseguire, il var gli dà ragione dopo un breve silent check. Ancorasi rende protagonista dieci minuti più tardi, con ...

