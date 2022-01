Testo e traduzione di Lovesick dei Maroon 5, il nuovo singolo da Jordi (Di venerdì 7 gennaio 2022) In Lovesick dei Maroon 5 troviamo l’essenza della band di Adam Levine, nonché un discorso fedelmente ripreso dai tempi di Songs About Jane (2002). Il singolo arriva dopo il successo di Beautiful Mistakes e racconta la dipendenza emotiva cercando un approccio leggero a un argomento che altrimenti farebbe rima con angoscia e sottomissione. Lovesick dei Maroon 5 suona come l’ennesima combinazione di rock, pop e r’n’b con la quale abbiamo imparato ad apprezzare la band di Los Angeles da quando abbiamo ascoltato per la prima volta This Love. La voce di Adam, sempre su scale alte, canta il “mal d’amore” – questa la traduzione in italiano del titolo – e dichiara: “Amo il modo in cui il mio cuore cade a terra”. Ancora: “Mi hai fatto ammalare d’amore”, dice Adam che tuttavia riconosce nella ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Indei5 troviamo l’essenza della band di Adam Levine, nonché un discorso fedelmente ripreso dai tempi di Songs About Jane (2002). Ilarriva dopo il successo di Beautiful Mistakes e racconta la dipendenza emotiva cercando un approccio leggero a un argomento che altrimenti farebbe rima con angoscia e sottomissione.dei5 suona come l’ennesima combinazione di rock, pop e r’n’b con la quale abbiamo imparato ad apprezzare la band di Los Angeles da quando abbiamo ascoltato per la prima volta This Love. La voce di Adam, sempre su scale alte, canta il “mal d’amore” – questa lain italiano del titolo – e dichiara: “Amo il modo in cui il mio cuore cade a terra”. Ancora: “Mi hai fatto ammalare d’amore”, dice Adam che tuttavia riconosce nella ...

