Mamma chiede a babysitter di pagare danni emotivi dopo che bimbi mangiano crocchette di pollo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il babysitting è da tempo una soluzione per i genitori che hanno bisogno di un po’ di tempo libero o di assistenza per la cura dei figli. Trovare unaaffidabile è spesso la parte più impegnativa, ma anche in questo caso è essenziale comunicare i limiti personali dei genitori. Unaha imparato questa lezione nel modo più difficile, scatenando un dibattitoche un incidente con due bambini piccoli ha lasciato la madre furiosa. Rivolgendosi alla comunità AITA (Am I the A*****e) di Reddit, lasi è rivolta alla comunità di Internet per avere consigli su come gestire questa situazione stressante. La, una 19enne, faceva lada due anni e aveva esperienza con diverse famiglie. Quando una nuova famiglia l’ha assunta per badare ...