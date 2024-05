Lavrov lancia il guanto di sfida all’Occidente | Vogliono combattere in Ucraina? La Russia è pronta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 13 maggio 2024) Se i Paesi occidentalirisolvere la guerra inschierando i propri soldati sul campo di battaglia, «Mosca è». A dirlo è Sergej, ministro degli Esteri russo, parlando al Consiglio della Federazione (il Senato russo, ndr) a cui si è presentato per ottenere la fiducia per la riconferma nella sua carica. «È un loro diritto. Seessere sul campo di battaglia, saranno sul campo di battaglia», ha affermato il ministro degli Esteri, citato dall’agenzia Ria Novosti. Nei giorni scorsi, Vladimir Putin ha ordinato un rimpasto di governo, che ha visto la sostituzione del ministro della Difesa Sergei Shoigu e la conferma diagli Esteri. La conferenza di pace in Svizzera Forte della fiducia che Putin ha riposto nei suoi confronti, oggi ...