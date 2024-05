Napoli - le sconfitte hanno aumentato i dissapori all’interno dello spogliatoio Repubblica

(Di lunedì 13 maggio 2024) La disastrosa stagione delha portato ad una fratturache nell’annoscudetto si era dimostrato tanto compatto. I giocatori, infastiditi dai fischi e delusi dalle, fanno il conto alla rovescia per la fine della stagione., è cominciato il conto alla rovescia per la grande fuga Lo scrive l’edizione napoletana di ““: Meno 180’. A Castel Volturno è cominciato il conto alla rovescia per la grande fuga (dalla sconfitta…) e le ultime due partite del campionato si sono trasformate per i giocatori delin una fastidiosa appendice di cui liberarsi al più presto, prima del sospirato rompete le righe di fine stagione. Ma la voglia di staccare la spina degli azzurri, ...

Nel rush finale non può mancare Romelu Lukaku . La sua as senza ieri col Bologna è stata pesante, soprattutto per la manovra offensiva e per...

CANNELLA A RFV, Pradè è ai livelli di Sartori e Marotta - CANNELLA A RFV, Pradè è ai livelli di Sartori e Marotta - Ai microfoni di Radio FirenzeViola spazio a Beppe Cannella, dirigente di lungo corso che ha commentato così gli exploit di Atalanta e Bologna mettendoli in relazione col momento ...

Juve Stabia promossa in Serie B, questa sera il tributo al Circolo Posillipo a Napoli - Juve Stabia promossa in Serie B, questa sera il tributo al Circolo Posillipo a napoli - La sconfitta col Mantova in Supercoppa non ha oscurato la gioia ... Ancora tanti festeggiamenti, questa sera squadra e dirigenti saranno ospiti al Circolo Posillipo di napoli per ricevere l'ennesimo, ...

Sembra quasi che lassù qualcuno voglia che il Torino vada in Europa - Sembra quasi che lassù qualcuno voglia che il Torino vada in Europa - Coincidenze Forse. Però è innegabile che ci siano stati e continuino ad esserci risultati utili, ad esempio il napoli che ha perso sabato con il Bologna o anche il precedente ...