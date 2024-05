Sostenibilità - clima e strategie ambientali | il Giro d' Italia della Csr fa tappa a Bologna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Ild'Csr arriva aper parlare di transizione ecologica. La rassegna itinerante del SaloneCsr e dell'innovazione sociale, giunta alla sua settima, ha scelto il capoluogo emiliano per affrontare la tematica ambientale: l'appuntamento è il 14 maggio 2024 alle 14.30, presso la biblioteca Salaborsa di piazza del Nettuno 3. L'incontro, organizzato in collaborazione con Impronta Etica e Scs Consulting, punta a indagare come imprese, istituzioni e associazioni possano essere un motore di sviluppo e un attore chiave per il raggiungimento degli obiettivi identificati dall'Agenda 2030. Nel corso degli ultimi anni, infatti, la necessità di trovare soluzioni per contrastare la crisitica è diventata sempre più ...