Auditel - analisi degli ascolti tv di | Domenica I - Verissimo e Da noi a Ruota Libera | Domenica 12 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 13 maggio 2024) Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri,12? Ecco i datiin merito all’tv di: Citofonare Rai2,In,e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.tv diIn del 12: Silvia Toffanin e Mara Venier Su Rai1In ha intrattenuto 1.925.000 spettatori (15.3%) nella presentazione dalle 14.03 alle 14.30, 1.964.000 spettatori (17%) nella prima ...