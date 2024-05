Chi è la ragazza protagonista del videoclip Altrove di Ultimo? La mamma è famosissima

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 13 maggio 2024)è l’singolo die ladelè figlia d’arte, laè una delle donne più famose della TV: ecco chi è. Il giovane cantautore romano ha fatto una sorpresa ai suoi fan, comunicando loro il titolo del nuovo singolo che dà il nome all’attesissimo album in uscita il prossimo 17 maggio. Nuovo singolo per– cityrumors.itNiccolò Moriconi, in arte conosciuto come, è pronto per far uscire il secondo capitolo della sua storia musicale. Manca ormai sempre meno e i fan potranno ascoltare le nuove canzoni inedite del cantautore romano. Ad anticipare il progetto discografico sarà il singolo, il quale sarà accompagnato daldiretto da ...