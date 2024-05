Riforma Pensioni 2025 - la ‘nuova’ quota 41 per tutti | come funzionerà?

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ladelletorna ad essere al centro del dibattito politico, con il Governo che sta valutando diverse opzioni per modificare la legge Fornero. Tra le proposte prese in considerazione spicca41, un piano che consentirebbe il pensionamento anticipato dopo 41 anni di contributi, senza tener conto dell’età. Questa proposta è stata avanzata dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che spera anche di prorogare l’opzione donna e l’ape social, le altre due forme attualmente in vigore per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro. Ultime novità sulladelle: la nuova41 Attualmente, la103 richiede 41 anni di contributi e un’età minima di 62 anni per accedere alla pensione. Il Governo punta ad ...

Quello che faccio a fatica a comprendere è che con una situazione previdenziale che in Italia da qualunque parte si analizzano i dati sta andando verso un futuro di non ritorno ci sia da parte della nostra classe dirigente politica poca conoscenza ...

A partire da giugno, non ci saranno aumenti netti sulle Pensioni . In realtà, si tratta di un ricalcolo degli importi effettuato tra marzo e aprile scorsi, che incorpora gli aumenti previsti d alla riforma Irpef 2024 nei cedolini. In pratica, alcuni ...

Pensioni anticipate, in quali Paesi si va prima e in quali più tardi - Quali sono i Paesi in cui si va in pensione prima e quali invece quelli in cui si finisce di lavorare più avanti con l'età

Aumenti pensioni a giugno 2024, ecco chi li riceverà - Le novità continuano per i pensionati dell'Inps: nel mese di giugno, alcuni fortunati riceveranno aumenti nei loro ratei pensionistici. Questi incrementi non saranno per tutti e, per di più, il pagame ...