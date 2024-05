L’insetto asiatico si distingue dalle zampe con la punta gialla e dall’addome scuro, con un’ampia banda gialla verso l’estremità: è una specie aliena invasiva che rappresenta un serio pericolo per le nostre api. In Liguria, dove il primo esemplare ...

Calabrone asiatico invade l'Italia, come riconoscere la vespa velutina: i rischi per l'uomo e le api - Il calabrone asiatico, o vespa velutina, sta invadendo l'Italia: come riconoscere questa particolare specie e quali sono i rischi per l'uomo e per le api.

Vespa velutina inarrestabile: è arrivata a Salisburgo. L'esperta: "Contenerla, un'impresa" - Laura Bortolotti (CREA-AA): "Perché eliminare i nidi di questa specie aliena invasiva è davvero difficile. Il metodo Z in attesa di autorizzazione"

A Villa Gina una stazione di monitoraggio per la vespa velutina - Il Parco Adda Nord a Trezzo sull'Adda avvia una stazione di monitoraggio per contrastare la diffusione della vespa velutina, bioinvasore dannoso per le api e il miele locali. L'iniziativa, in collabor ...