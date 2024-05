Dopo il trojan ai corrotti - aboliranno pure l’antitaccheggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) di Maurizio Contigiani La corruzione di un servitore dello Stato, l’appropriazione indebita di beni dello Stato, l’uso personale, o a vantaggio di beneficiari terzi, dei contributi Statali, versati dai popoli per essere impiegati in operazioni estranee agli interessi, alle esigenze, ai diritti dei popoli stessi, sono per me i peggiori reati perpetrati dal genere umano. Crimini che una volta erano considerati alto tradimento e puniti con la pena di morte. Qualsiasi governo che operi per abbattere lo strumento essenziale nel combattere il reato più sporco, più vigliacco, più sfacciato di qualsiasi altro, è un qualcosa di peggiore di qualsiasi altra organizzazione criminale. Facilitare la delinquenza, il crimine nei confronti dei soldi di tutti, è come dare ad un ladro le chiavi di casa nostra o una pistola a chi ci vuole rapinare. In Germania, nel 2011, il ministro della Difesa si dimise ...