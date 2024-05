La difesa di Alessia Pifferi | Non voleva uccidere la piccola Diana - va assolta

(Di lunedì 13 maggio 2024) «Se dovessi togliermi il cencio nero dalle spalle, vi direi cheè un mostro. Ha fatto una cosa terribile, tremenda. Ma non stiamo dando giudizi morali, qui si tratta di applicare la legge. Chiedo la assoluzione: è evidente che nonla bambina e lo ha detto fin dall’inizio». Così l’avvocatoPontenani, difensore di, all’inizio della sua...

Nuova udienza, quella dedicata alle parti civili e alla difesa, nel processo che vede imputata Alessia Pifferi , la donna accusa di aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi per passare alcuni giorni con il nuovo compagno. “Ci troviamo di ...

Alessia Pifferi, oggi probabile sentenza. La difesa chiede l'assoluzione: «Evidente non volesse uccidere la figlia» - alessia pifferi, oggi probabile sentenza. La difesa chiede l'assoluzione: «Evidente non volesse uccidere la figlia» - alessia pifferi. Oggi nuova udienza e probabile sentenza sul caso. L'imputata «ha avuto una infanzia terribile e una adolescenza terribile, e' cresciuta nella noncuranza.

Milano: legale famiglia Pifferi, 'imputata sola colpevole, per lussuria ha tradito figlia' - Milano: legale famiglia pifferi, 'imputata sola colpevole, per lussuria ha tradito figlia' - Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Ci troviamo di fronte a una condotta di natura volontaria, a un caso agghiacciante in cui la responsabilità è chiara a seguito di granitiche prove, mai scalfite dagli es ...

