Liga - 35esima giornata | poker Real Madrid Pareggio del Giron - ok l’Atletico

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano, 13 maggio 2024 – A tre giornate dalla fine dellaspagnola, vinta dal, sono ancora aperti i discorsi per i piazzamenti nelle coppe europee e per quanto riguarda la salvezza.ha battuto il Celta e ora è a un passo dalla Champions, mentre nella zona rossa vince il Cadice che tiene vive le speranze. Scende il Granada che oltre ad aver perso colè stato condannato dall’1-0 del Maiorca sul Las Palmas. Il trentacinquesimo turno si chiuderà questa sera con il posticipo tra Barcellona eSociedad alle ore 21. Ripercorriamo le partite di. Tutti i match del weekend Turno che parte di venerdì, con l’anticipo tra Deportivo Alvés ea terminato 2-2. Match molto equilibrato, sbloccato da Garcia dopo 4’ con ...

Il Granada onora così nella propria casa i campioni di Spagna del Real Madrid : ecco il VIDEO dal Nuevo Estadio de Los Cármenes Il pasillo de honor è una tradizione storica in Spagna, anche se col passare del tempo abbiamo imparato a conoscerla ...

Il Real Madrid non ha la minima intenzione di fermarsi. Dopo la splendida notte in Champions League con la rimonta tutta nei minuti finali, i blancos, in formazione largamente rimaneggiata, espugnano per 0-4 il campo del derelitto Granada , già ...

Liga, 35esima giornata: poker Real Madrid. Pareggio del Girona, ok l'Atletico - L'Atletico Madrid batte il Celta Vigo e, dato il pari del Bilbao, è vicino a ipotecare il quarto posto. In zona retrocessione colpo Cadice che tiene aperta la corsa al 17esimo posto ...

Il Real Madrid festeggia il titolo spagnolo con una parata - Il real Madrid festeggia il titolo spagnolo con una parata - Madrid, 13 mag. (askanews) - Musica e cori, i giocatori del real Madrid hanno festeggiato la vittoria del titolo della liga con una parata su un autobus sc ...