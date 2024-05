Ospedale del Mare - infermiera trascinata per i capelli da paziente

Una protesi all' anca impiantata ad un paziente di 101 anni a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: l'uomo è già in piedi ed in buone condizioni.Continua a leggere

Napoli, infermiera aggredita all'ospedale del mare: trascinata per i capelli - Napoli, infermiera aggredita all'ospedale del mare: trascinata per i capelli - Un'infermiera di triage dell'Ospedale del mare di Napoli è stata aggredita da una paziente in attesa di visita. Lo denuncia il gruppo Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate” che raccoglie le segnalazioni ...

