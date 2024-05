Pentella Brand e il Made in Italy | nasce il progetto Nutriti di Italia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si è tenuta il 9 maggio a Marigliano (Na), nella prestigiosa location del Castello Ducale, la presentazione di “d’”, undella, che si sviluppa in occasione della Prima Giornata nazionale delin, un’iniziativa istituita e promossa dal Ministero delle Imprese e delin. Sostenibilità della filiera agro-alimentare, informazione e comunicazione, cura della salute, ma soprattutto educazione ad una corretta nutrizione, sono stati i temi sui quali professionisti del settore si sono confrontati restituendo spunti di riflessione fondamentali. Una tavola rotonda in cui sono stati analizzati e discussi non solo elementi scientifici attraverso i quali promuovere e sviluppare stili di vita ...