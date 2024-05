Christian Di Martino si è svegliato - l’agente accoltellato alla stazione di Lambrate migliora

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano –Disi è, nella terapia intensiva dell'ospedale Niguarda dove il vicedirettore delle Volanti si trova ricoverato in prognosi riservata da giovedì scorso, dopo essere statoper tre volte dal trentasettenne marocchino Hassine Hamis lungo i binari della. Ilmento La notizia ha iniziato a diffondersi rapidamente tra i colleghi del poliziotto lunedì mattina. Domenica Diè stato estubato e ha risposto a qualche stimolo iniziale dei medici. Ora il nuovomento. La prognosi resta riservata, ma il fatto che il 35enne si siarafforza il cauto ottimismo delle ultime ore sulle sue condizioni di salute e sul suo recupero. ...

