Scivola in montagna e precipita per 500 metri | lo scialpinista Tom Arent muore a 26 anni

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si chiamava TomVan de Plassche lodi 26morto domenica 12 maggio sull'Ortles, in Alto Adige. Intorno alle 9 di mattina, dopo aver raggiunto la cima insieme a un amico e forse per la scarsa visibilità causata dalla nebbia, èto ed èto per 500. Il 26enne, nato in Olanda ma residente a Trento, era un atleta di alto livello e impegnato nel sociale.

