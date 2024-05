Molto fumantino ma | Fedez e Iovino - il dubbio di Giordano sul pestaggio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Paolodice la sua sue ildi Cristiano, il personal trainer romanopopolare tra i VIP e già noto alle cronache per un presunto flirt con Ilary Blasi. Ospite del conduttore Mediaset, Giuseppe Brindisi, e del suo Zona Bianca su Rete 4, il giornalista de Il Giornale ne è sicuro: “Lo vedoma non in grado di fare la spedizione punitiva”. Un passo indietro. Interpellato dal conduttore, il cronista piemontese inizia il suo intervento con un commento ironico sui Ferragnez e la loro separazione: “Intanto faccio una precisazione: non mi sembra che né l'uno né l'altra, né Chiara né Federico – dice sorridendo – siano distrutti dal dolore, visto che insomma dopo la separazione mi sembra ci sia stato un ...

Fedez è arrivato al Tribunale di Roma per l'udienza del Giudice per le indagini preliminari nel procedimento penale per calunnia ai danni del Codacons. Il presidente dell'associazione ha denunciato il rapper per avere accusato il Codacons di ...

AGI - "Sono molto sereno" . L'ha detto il rapper Fedez entrando a piazzale Clodio, in tribunale a Roma , dove è stato sentito, nel corso dell'udienza del procedimento, davanti al gup di Roma , nel quale è imputato per l'accusa di calunnia ai danni del ...

