(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilnon. E così il pilota è stato costretto ad effettuare unodi emergenza, fortunatamente senza nessuna conseguenza per le tre persone a bordo. È successo all’aeroporto di Newcastle, in. Il Beechcraft Super King Air operato da Eastern Air Services era decollato intorno alle 9.30 del mattino dall’aeroporto a

Il carrello non funziona, spettacolare atterraggio d’emergenza in Australia - Video - Il carrello non funziona, spettacolare atterraggio d’emergenza in Australia - Video - È successo all’aeroporto di Newcastle, in Australia. L'aereo ha volato sopra l'aeroporto per quattro ore prima di atterrare ...

Il carrello non funziona: aereo atterra "sulla pancia" dopo aver girato in tondo per ore - Il carrello non funziona: aereo atterra "sulla pancia" dopo aver girato in tondo per ore - Subito dopo la partenza il pilota si è reso conto di un problema meccanico che impediva l'utilizzo del carrello d'atterraggio, "le ruote" che normalmente servono a un velivolo per atterrare sulla ...

Australia, il carrello dell'aereo non funziona: l'atterraggio d'emergenza è perfetto - Australia, il carrello dell'aereo non funziona: l'atterraggio d'emergenza è perfetto - Il pilota di un piccolo aereo con tre persone a bordo è riuscito a far arrivare a destinazione il velivolo che aveva il carrello di atterraggio non funzionante. È successo all'aeroporto di Newcastle, ...