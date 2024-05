Morto l’uomo che ha ricevuto un rene di maiale geneticamente modificato Nessuna relazione tra decesso e trapianto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Richard “Rick” Slayman è. Il 62enne era stato sottoposto ad uncon undilo scorso 16 marzo e dopo (circa) tre settimane era stato dimesso. È sopravvissuto due mesi poi il. A riportarlo è il quotidiano britannico The Guardian. Il Massachussets General Hospital, la struttura ospedaliera dove Slayman è stato operato, ha tenuto a precisare che “nulla fa pensare che abbia perso la vita per l’operazione“. I chirurghi avevano detto che ildisarebbe durato almeno due anni e, in un comunicato, il team dei trapianti dell’ospedale del Massachusetts ha dichiarato di essere profondamente addolorato esprimendo le più sincere condoglianze alla sua famiglia. Mass General is ...