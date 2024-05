Bari e Bat - accusa | sfruttamento della prostituzione minoril - sei arresti Polizia | anche due ai domiciliari e due obblighi di dimora

(Di lunedì 13 maggio 2024) Arrestati presunti gestori e presunti clienti. Stando all’erano state adescate tre sedicenni che venivano fatte prostutuirrtrae la provincia Bat in alcuni alberghi,di lusso. Sin da ottobre 2021. La mamma di una delle adolescenti, accortasi di qualcosa di pericoloso, si rivolta allale cui indagini hanno portato dall’arresto in carcere di quattro donne e due uomini. Due presunti clienti di 47 e 42 anni sono invece a. Obbligo diper altri due uomini fra cui il gestore di una struttura ricettiva. Operazione condotta fra, Roma, Lecce e Trani. L'articoloe Bat,e, ...

Di seguito un comunicato diffuso da AncheCinema : AncheCinema , con la collaborazione del Sudestival, presenta le proiezioni del film CASTELROTTO di Damiano Giacomelli, con Giorgio Colangeli, candidato ai David di Donatello come miglior attore non ...

Non si tratta di casi isolati. Le aggressioni nei confronti di due esponenti della Spd tedesca, a Berlino e a Dresda, e a un membro dei Verdi fanno parte di una tendenza che vede questo tipo di azioni violente in crescita già da anni. Secondo dati ...

La stagione di Serie B si è ufficialmente conclusa e ha emanato i primi verdetti in attesa dei playoff e dei playout : Bari allo spareggio per evitare la retrocessione, mentre è stata decretata la seconda neo promossa. La stagione del Napoli si sta ...

Scandalo a Bari: arresti per sfruttamento della prostituzione minorile - Scandalo a bari: arresti per sfruttamento della prostituzione minorile - Arresti per sfruttamento della prostituzione minorile a bari, con dettagli sulle indagini e le modalità di operazione del racket. In un’operazione di vasta portata, le forze dell’ordine hanno arrestat ...

Sfruttavano la prostituzione di tre minorenni, 10 arresti: l'indagine partita grazie alla mamma di una 16enne - Sfruttavano la prostituzione di tre minorenni, 10 arresti: l'indagine partita grazie alla mamma di una 16enne - I fatti si sono consumati in alcune strutture ricettive, anche di lusso, delle province di bari e BAT, a partire dal mese di ottobre del 2021. Le minorenni, all’epoca 16enni, sono state adescate ed ...

Bari in lacrime per la scomparsa di Gennaro D'Aniello - bari in lacrime per la scomparsa di Gennaro D'Aniello - Nelle città di Bitonto e bari, il dolore avvolge le strade e i vicoli mentre la notizia della perdita di Gennaro D'Aniello si diffonde tra la c ...