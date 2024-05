(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo lo straordinario successo internazionale di pubblico e critica di C'è Ancora Domani, Paolaper la prima volta sul set per le riprese della terza stagione diche iniziano il 13 maggio a Genova. Con leianche l'immancabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte.Delicatoin azione con due nuove storie targate Sky Original - prodotte da Sky e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con Beta Film e il ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - dirette da Maria Sole Tognazzi. Le due nuove storie di questa terza stagione sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paolae tratte dalle opere di Alicia ...

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna , venerdì 8 marzo sarà possibile ri vedere in tutti i The Space cinema il film C'è Ancora Domani di Paola Cortellesi , uscito nelle sale lo scorso 26 ottobre.Continua a leggere

Dopo lo straordinario successo internazionale di pubblico e critica di C’è Ancora Domani, Paola Cortellesi torna per la prima volta sul set per le riprese della terza stagione di Petra che iniziano oggi a Genova. Con lei torna anche l’immancabile ...

Paola Cortellesi torna sul set della terza stagione di Petra - Paola cortellesi torna sul set della terza stagione di Petra - MILANO (ITALPRESS) - Dopo lo straordinario successo internazionale di pubblico e critica di C'è Ancora Domani, Paola cortellesi torna per la prima volta s ...

Cortellesi torna sul set, è l'ispettrice Petra nella serie Sky - cortellesi torna sul set, è l'ispettrice Petra nella serie Sky - Dopo lo straordinario successo internazionale di pubblico e critica di C'è Ancora Domani, Paola cortellesi torna per la prima volta sul set per le riprese della terza stagione di Petra che iniziano il ...

Petra 3, via alle riprese: il post-C’è ancora domani di Paola Cortellesi parte dalla serie Sky - Petra 3, via alle riprese: il post-C’è ancora domani di Paola cortellesi parte dalla serie Sky - Tutti a chiedersi come sarà il secondo film di Paola cortellesi dopo lo straordinario successo (in Italia e all’estero) di “C’è ancora domani”, fresco vincitore di sei David di Donatello: una cosa è ...