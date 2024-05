Chi è Andrey Belousov - il nuovo ministro della Difesa russo

(Di lunedì 13 maggio 2024) A sorpresa, Putin ha sostituito l'ex titolare del dicastero Shoigu con il suo ex assistente economico, molto vicino al presidente

Russia, un civile a capo della Difesa: ecco perché Putin ha rimosso Shoigu - Russia, un civile a capo della Difesa: ecco perché Putin ha rimosso Shoigu - Mentre infuria la guerra in Ucraina, un importante rimpasto ha coinvolto la leadership militare delle Russia, con la nomina di andrey belousov a capo della Difesa al posto al posto di Sergei Shoigu.

Mosca: rimpasto al governo - Mosca: rimpasto al governo - Vladimir Putin ha deciso alcuni cambiamenti nel nuovo governo, come promesso. Ha proposto di nominare andrey belousov, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di primo vice primo ministro, come nuovo ...