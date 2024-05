Allenatore Milan - il borsino | Conceicao in pol - Fonseca non scalda tutti

(Di lunedì 13 maggio 2024) Prosegue la caccia al nuovodel: Sergioe Paulotra i nomi in lizza, ma non soltanto i due portoghesi

Antonio Conte fa filtrare che se il Milan lo volesse come nuovo allenatore al posto di Stefano Pioli lui accetterebbe di corsa. La situazione

Antonio Conte tra Napoli e Milan : per 'Il Mattino' in pole position ci sarebbero gli azzurri, ma i rossoneri sembrano voler fare sul serio

Fabio Capello , ex allenatore del Milan , ha parlato a 'Sky Sport' del tecnico che vedrebbe bene sulla panchina dei rossoneri da giugno in poi

Il super piano di Mendes per il Milan: Conceiçao insieme a due giocatori molto richiesti sul mercato - Il super piano di Mendes per il milan: Conceiçao insieme a due giocatori molto richiesti sul mercato - Si avvicina l`ora X in casa milan ovvero quello della scelta del nuovo allenatore. Il club rossonero sta scremando la lista dei candidati e conta di nominare ufficialmente.

