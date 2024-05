Galan infilza i giudici | Sono la vera casta Vogliono fermare Meloni come fecero con Berlusconi

(Di lunedì 13 maggio 2024) «Alcunihanno messo nel mirino Giorgiae il suo governo, propriohanno fatto con. L'atteggiamento dell'Anm non è altro che la difesa a tutti i costi di una». A dirlo l'ex ministro e governatore del Veneto Giancarlo, decaduto per l'inchiesta Mose, che, a suo parere, lo avrebbe penalizzato ingiustamente.Che idea si è fatto rispetto al lavoro del ministro Nordio? «La sua è una riforma discreta, se poi la si rispetta. Avendo studiato giurisprudenza, mi hanno insegnato tanti principi. Mi riferisco alla presunzione d'innocenza, al favor rei e a mille altre cose, su cui non ho sentito ancora una parola degna di nota. È scandaloso. Uno è condannato prima ancora del processo. Giovanni Toti, che pure non mi è mai stato simpatico, ad esempio, è già ...

