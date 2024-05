Parlerai con i tuoi cari defunti Arriva Afterlife - la App per conversare con i morti L’allarme degli psicologi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le follie tecnologiche che ci vengono proposte quotidianamente sembrano non avere limiti. Ora gli sviluppatori hanno partorito un’App – in realtà esiste già una scelta fra diverse applicazioni che offrono lo stesso servizio – davvero ai limiti dell’assurdo. Si chiamano App “”, e sembrano l’incarnazione di certe produzioni di fiction e fantascienza che diventano realtà. Qualcosa di simile l’avevano immaginata gli sceneggiatori di Black Mirror, la serie che da anni anticipa gli sviluppi delle AI verso un futuro distopico. Ma come funzionano le applicazioni per “parlare con i“? Semplicemente, partendo da video e registrazioni, le intelligenze artificiali sono in grado di ricreare le caratteristiche dei nostri. E di dare vita a chat in cui questi “surrogatI” di persone a noi vicine passate a ...