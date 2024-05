Nel camerino di Antonella Clerici ci sono i poster con due delle sue gaffe più iconiche – FOTO

Forse non lo sapete ma Antonella Clerici nel suo camerino ha due poster speciali, dove sono presenti alcune delle gaffe più iconiche! - Forse non lo sapete ma antonella Clerici nel suo camerino ha due poster speciali, dove sono presenti alcune delle gaffe più iconiche! - LEGGI ANCHE: J-Ax canta la sua nuova canzone ad Amici 23 (e dedica una barra a Maria De Filippi) Ebbene sì, antonella Clerici ha pensato bene di stampare alcune delle sue frasi celebri e realizzarne ...

Nella “nuova” Camerino post sisma una via nel nome di Luigi Avi: emozione e ricordi in aula consiliare - Nella “nuova” camerino post sisma una via nel nome di Luigi Avi: emozione e ricordi in aula consiliare - 'Il cronista che amava camerino. Luigi Avi e quella redazione/scuola del 'Messaggero'. Comune 'sold out' per la presentazione del libro nel 25.anniversario della scomparsa del popolarissimo 'Gigetto' ...

Antonella Clerici racconta di mamma Franca perché questo è un mese speciale - antonella Clerici racconta di mamma Franca perché questo è un mese speciale - antonella continua da sempre a sostenere la ricerca ... la sua protezione, il suo amore immenso. Nel camerino della conduttrice di E’ sempre c’è sempre la foto di mamma Franca, tutto è iniziato da lei ...