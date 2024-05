Cutrone | Como - sono più maturo ma la Serie A è solo l’inizio di quel che voglio fare Iovin - Gabriello -i, Fabregas | vi racconto la PROMOZIONE E ho un SOGNO | tra due anni…

Il Como pareggia 1-1 con la Samp doria e mantiene il secondo posto, con un punto di vantaggio sul Venezia. Gli azzurri sostenuti da oltre 2000 tifosi lariani, hanno giocato una partita gagliarda, dominando come gioco il primo tempo, senza però ...

Manuel Locatelli celebra Patrick Cutrone . E rivela la storia di rinascita che c’è dietro il trionfo del Como , che ha conquistato la promozione in Serie A. Il centrocampista della Juventus ha pubblicato sui social la foto del bomber mentre bacia ...

Cutrone: "Torno in A più maturo. Fabregas Quando parla è legge" - cutrone: "Torno in A più maturo. Fabregas Quando parla è legge" - L'attaccante lanciato dal Milan si era smarrito, ma a como ha segnato 14 gol: "Che orgoglio. E sogno sempre la Nazionale, magari tra due anni..." ...

Cutrone MVP della Serie BKT 2023/2024 - cutrone MVP della Serie BKT 2023/2024 - La promozione nella massima categoria davanti al pubblico di casa da trascinatore del como. Non poteva esserci serata migliore per l’attaccante lariano Patrick cutrone che festeggia in un colpo solo s ...

Serie B 2023-2024, tutti i verdetti: Parma e Como promosse. Retrocedono Ascoli, Feralpisalò e Lecco. Bari e Ternana ai playout - Serie B 2023-2024, tutti i verdetti: Parma e como promosse. Retrocedono Ascoli, Feralpisalò e Lecco. Bari e Ternana ai playout - E' terminato il campionato di Serie B, che proseguirà con playoff e playout in programma a partire dalla prossima settimana, come vedremo nel dettaglio.