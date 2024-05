Palermo - uomo disabile muore nell’incendio della propria casa

(Di lunedì 13 maggio 2024) . Salva la madre di 87 anni. Non ancora chiare le cause Undi 57 anni con disabilità è morto la notte scorsa aa causa di un incendio divampato nella sua abitazione. L’incendio è scoppiato nella nottata. Intorno all’una e trenta di notte, i vicini insospettiti da rumori strani si sono affacciati e hanno visto l’abitazione in fiamme e allo allertato immediatamente i Vigili del fuoco. L’incendio è divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Michele Cipolla, nella zona di via Archirafi, non lontano dalla stazione centrale. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto per domare le fiamme. La vittima, identificata come S.G., viveva nell’appartamento con la madre, che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale dal 118. Secondo le prime ...

Palermo , turista minacciata e rapinata. Arrestato uomo in flagranza di reato . Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine Un uomo . F. G., di 32 anni è stato Arrestato in flagranza per rapina aggravata. L’episodio è avvenuto qualche ...

Incidente sulla bretella della Catania-Palermo: un morto - Incidente sulla bretella della Catania-palermo: un morto - CALTANISSETTA – E’ di un morto e 9 feriti il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera lungo la strada statale 626 Caltanissetta-Gela. Per cause in corso di accertamento, all’altezza del viadotto ...