Kiev, colpiti siti energetici a Belgorod e Lipetsk - L'Ucraina ha dichiarato di aver colpito un terminale petrolifero e una sottostazione elettrica rispettivamente nelle regioni di belgorod e lipetsk, nella Russia occidentale non lontano dal confine ...

Russia says it downs 16 Ukraine-launched missiles, 31 drones - (Reuters) – The Russian defence ministry said on Monday its air defence systems destroyed 16 missiles and 31 drones that Ukraine launched at Russian territory overnight, including 12 missiles over the ...

Kharkiv, l'assenza della prima linea di difesa ucraina: così le truppe russe hanno sfondato. «C'è stato un tradimento» - La resistenza ucraina è in affanno di fronte alla nuova offensiva russa nel nord di Kharkiv, dove le truppe di Mosca guadagnano terreno attaccando senza sosta lungo tutta la frontiera.