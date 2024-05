Pubblica annuncio per vendere mobili ma viene truffata | denunciato

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hannoun 55enne della provincia di Macerata, per truffa. Nella circostanza, una donna di Summonte, decisa aalcuniusati,va unsu un noto sito on-line. Veniva quindi contattato da un soggetto che, fingendosi interessato all’acquisto, con artifizi e raggiri riusciva a farsi accreditare dalla malcapitata 550 euro su una carta prepagata. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto truffatore il quale, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria. Mettere dei prodotti in vendita su internet ma alla fine trovarsi a pagare il compratore: questa è una tipologia di truffa per ...

