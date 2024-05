Cara Rai - vediamo se Stefano De Martino funzionerà come Amadeus | Dagospia e le tante domande sul futuro del conduttore napoletano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Chiamatelo access prime time che fa rima con cassaforte pubblicitaria. Vale a dire lo spazio in palinsesto tra il telegiornale delle venti e la prima serata. Lì dove si stabilisce un traino per i programmi che contano, lì dove si muovono milioni di euro di spot. La nuova Rai dovrà occuparsi con molta attenzione della fascia in cui non sono concessi errori, ora che il re dell’accessha deciso di continuare la sua carriera altrove, direzione Nove, gruppo Warner Bros. Discovery. Una fascia che ha presidiato su Rai1 dal 2017 con due game “I Soliti Ignoti” e dal 2023 con “Affari Tuoi”, titoli che hanno garantito leadership e grandissimi ascolti, superiori anche ai sei milioni di telespettatori e con oltre il 30% di share. Chi prenderà il posto dial Festival di Sanremo, nello show di Capodanno, al sabato sera, la sera dell’Epifania ma ...