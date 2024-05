Gli Esami di Stato II ciclo | aspetti meno considerati - con riassunto della normativa

Scuole all'opera per gli Esami di Stato . L’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione prenderà il via il 19 giugno 2024 con lo svolgimento della prima prova scritta, mentre l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si ...

BELLUNO - Saranno 1.457 gli studenti bellunesi che il prossimo 19 giugno si siederanno in aula per affrontare la prima prova degli esami di stato. Il dato ufficiale è fornito ...

Con un'emozionante esibizione live nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, gremita per l'occasione, Antonello Venditti ha celebrato i 40 anni del suo iconico brano "Notte prima degli esami".

Maturità 2024, entro oggi è prevista la pubblicazione degli elenchi con i nomi presidenti di commissione: dove trovarli quando escono ...