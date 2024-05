Chi è Sveva Alviti - la Dalida del cinema madrina del Festival di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 13 maggio 2024)è attrice e regista e sarà la prossimadella Mostra Internazionale d’Artetografica di, dove condurrà le serata di apertura e chiusura, rispettivamente il 28 agosto e 7 settembrenasce a Roma il 14 luglio del 1984 sotto il segno del Cancro. Inizia prestissimo la sua attività di modella, a 17 anni, quando inizia a girare il mondo per lavorare in ambito fashion. Studia recitazione con Susan Batson e nel 2009 debutta a Broadway come protagonista dello spettacolo teatrale The Interrogation. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La consacrazione ...