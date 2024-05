Salerno - ripavimentazione Corso | incognita per la fine dei lavori

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una nuova possibilità e soprattutto una nuova deadline. La data ufficiale di rimozione del cantiere, almeno per il tratto che va da via Santi Martiri a via Diaz, è già fissata ed è molto prossima. Si tratta, infatti, del prossimo 20 Giugno, che porterà a concludere iprima dell’inizio della fase clou dell’estate. A riportarlo, anche in prima pagina, ci ha pensato anche il quotidiano “La Città“. Ma cresce la preoccupazione tra i titolari di attività commerciali e di ristorazione per i tempi reali di conclusione deididiVittorio Emanuele, a, sospesi peraltro durante la kermesse Luci d’Artista. Vari passanti hanno attraversato l’area rimasta pedonabile della principale strada dello shopping cittadino. “Li avranno scambiati per ...

8xmille, un gesto d'amore che non costa niente - 8xmille, un gesto d'amore che non costa niente - Dal Polo della Carità di salerno, che accoglie e sostiene chi vive in povertà estrema, alla mensa di San Ferdinando, nel Reggino, che serve 20mila pasti caldi ogni anno a chi ha perso tutto. Ecco come ...

Mense scolastiche, in Campania la spesa mensile media di 85 euro - Mense scolastiche, in Campania la spesa mensile media di 85 euro - 85 euro è la spesa media mensile che affronta una famiglia in Campania per la mensa nell'anno scolastico in corso - in aumento di oltre il 4% - in linea con i circa 85 euro (poco più di 4 euro a pasto ...

Domani al via ReBuild, una nuova agenda per il sistema - Domani al via ReBuild, una nuova agenda per il sistema - (Adnkronos) - "Crescita, sviluppo e benessere diffuso sono la convergenza che deve guidare le azioni dell’intera filiera dell’edilizia, delle costruzioni e del Real Estate nel percorso di realizzazion ...