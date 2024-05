Teams ancora nel mirino della Commissione Europea Le concessioni fin qui proposte non sarebbero sufficienti

Perugia, ai Campionati Assoluti A2 Judo Fijlkam brilla l'atleta di casa: tricolore per Alessandro Bicorgni nelle gare disputate al PalaBarton - Perugia, ai Campionati Assoluti A2 Judo Fijlkam brilla l'atleta di casa: tricolore per Alessandro Bicorgni nelle gare disputate al PalaBarton - PERUGIA - A distanza di pochi giorni da un bronzo europeo conquistato in maglia azzurra ... sfida fra Nuova Florida ed Akiyama Settimo Torinese: alla fine è stato il team laziale ad aggiudicarsi il ...

Elezioni europee, arriva un'app per orientarsi al voto - Elezioni europee, arriva un'app per orientarsi al voto - In vista delle elezioni Europee del prossimo 8 e 9 giugno per i cittadini ancora indecisi o disorientati sul voto arriva un'app sviluppata nell'ambito del progetto europeo Eu&I a cui partecipa il ...

The Lancet: 11% in più di decessi legati al caldo nel sud Europa in 30 anni - The Lancet: 11% in più di decessi legati al caldo nel sud Europa in 30 anni - Il report "The Lancet Countdown in Europe 2024": il cambiamento climatico rischia di cancellare i progressi ottenuti nella salute pubblica.