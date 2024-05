Entro fine anno cavo unico per i dispositivi elettronici nella Ue | storia - vantaggi e svantaggi del caricatore universale – Il video

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una miriade di cavi diversi e il rischio di non avere mai quello giusto. Oppure di trovarsi a doverne portare uno per ogni dispositivo che si vuole caricare. E tra telefono, smartwatch, auricolari, powerbank e altri accessori, il numero di connettori necessari rischierebbe di essere inutilmente alto. Il condizionale è d’obbligo, perché il panorama tecnologico degli ultimi anni ha preso una direzione diversa, allineandosi verso l’adozione dell’USB-C come connettore. A imprimere l’inerzia necessaria è stata l’Unione Europea. Prima con appelli e poi con una legge, approvata in via definitiva dall’Europarlamento il 4 ottobre 2022, con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astenuti. La legge europea sulIl provvedimento stabilisce cheladel 2024 tablet, ...

Prenderanno il via entro fine mese i lavori di ristrutturazione del Reparto di oncologia dell’ospedale di Stato per ampliare gli spazi dedicati ai pazienti. "Una iniziativa possibile – spiegano dall’Iss – anche grazie all’importante contributo ...

Roma, 10 maggio 2024 – Contro alla rovescia per gli incentivi auto . Gli italiani dovranno attendere ancora qualche giorno perché siano effettivamente disponibili i fondi per comprare auto nuove (e non solo) meno inquinanti. Ad annunciare che il ...

ChatGPT voce e telefono, le novità OpenAI previste per stasera - ChatGPT voce e telefono, le novità OpenAI previste per stasera - Le funzionalità telefoniche sono un’altra funzione avvistata da uno sviluppatore, così come la segnalazione di server OpenAI dedicati alle comunicazioni audio e video in tempo reale. Le prestazioni ...

Xiaomi Mix Flip, ricarica super rapida: gran vantaggio su Z Flip e Razr | Rumor - Xiaomi Mix Flip, ricarica super rapida: gran vantaggio su Z Flip e Razr | Rumor - Superando di slancio i 60 watt, Xiaomi Mix Flip avrebbe un vantaggio rilevante rispetto ai concorrenti più noti che sono sul mercato da parecchio, come Galaxy Z Flip e Motorola Razr che non superano i ...

COD 2026 e 2027 saranno nuovi Ghosts e Advanced Warfare Sì per un leaker - COD 2026 e 2027 saranno nuovi Ghosts e Advanced Warfare Sì per un leaker - Intanto sembra che entro fine maggio verrà svelato il nuovo COD Black Ops che, secondo voci di corridoio, dovrebbe avere Gulf War come sottotitolo. Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei ...