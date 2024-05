Paura a Fiumicino | in fiamme 4 imbarcazioni in un cantiere nautico

(Di lunedì 13 maggio 2024)per un incendio che all'alba di oggi, lunedì 13 maggio, ha colpito quattrodi dimensioni che variano tra i 12 e i 18 metri. Un rogo avvenuto alle 5.40 del mattino al civico 121 di via della Scafa, all'interno di un. L'intervento dei vigili del fuoco di Ostia - Lanciato l'allarme sul posto i vigili del fuoco di Roma ha inviato una squadra proveniente dal distaccamento di Ostia con autobotte, carro autoprotettori ed il carro schiuma. Le indagini per scoprire la causa del rogo - Un violento rogo dove, per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte del personale dei vigili del fuoco per cercare di risalire all'origine dell'incendio.

(Adnkronos) – paura , intorno alle 12.30 di oggi all'aeroporto internazionale di Fiumicino per alcuni turisti che, di passaggio all'interno del tunnel di collegamento Terminal 1 e 3 verso i parcheggi A, B e C, avrebbero avvertito un odore acre e ...

‘Roma, 15 aprile 2024 – “Non sono un membro dell’Isis , ero a Roma per seguire una trattativa riguardo la vendita di un’auto’’. Lo ha detto, il 12 apile ed in aula durante l’udienza interlocutoria in Corte d’Appello a Roma, l’uomo arrestato dalla ...

