Basket Pesante sconfitta del Galli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Arezzo, 13 maggio 2024 – Semifinale amara per la Polisportiva. La squadra di coach Garcia trova la più classica delle giornate storte e perde malamente la prima sfida della serie. Non basta la solita prestazione sontuosa di Marta Rossini, autrice di 20 punti a referto. Giovedì gara due in programma al Pala. La società per l’occasione ha stabilito l’ingresso gratuito. Costa Masnaga: Caloro, Ravelli, N’Guessan, Allievi, Tibè San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Bocola, Nasraoui Parte forte la squadra di casa, a segno con Caloro, Allievi e Esangue per l’8-0. Nasraoui sblocca la Polisportiva, ma N’Guessan e Ravelli replicano per il 13-2 che obbliga Garcia al timeout. Rossini prova a prendersi la squadra sulle spalle riavvicinandola sul 17-10, ma Allievi e Tibè insaccano il 22-13. Pappalardo è l’ultima a ...