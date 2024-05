arrestato dominus di società di raccolta di rifiuti per fallimento pilotato e sequestrati beni per circa mezzo milione di euro. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Tribunale del Riesame di ...

Il ministro dell’Agricoltura ucraino Mykola Solskyi è stato arrestato ieri per presunta corruzione in relazione all’acquisizione di terreni dello Stato nel 2017-2018 (anni prima di entrar a far parte del governo di Kiev), quindi rilasciato questa ...

Imprenditore arrestato per autoriciclaggio e frode, sequestro da 6 milioni di euro tra barche e case di lusso - Imprenditore arrestato per autoriciclaggio e frode, sequestro da 6 milioni di euro tra barche e case di lusso - L'imprenditore è indagato per autoriciclaggio e frode fiscale. È stato disposto il sequestro preventivo di beni per 6 milioni di euro: tra questi, barche e case di lusso ...

