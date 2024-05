Comunali - a Pineto poca gente per il candidato Sindaco Alberto dell’Orletta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Condotta da Francesca Martinelli e allietata dalla musica del trio acustico Wild 79, la manifestazione ha goduto di una straordinaria cornice di pubblico, che ha salutato i candidati con calorosi applausi di incoraggiamento. Questi, in ordine alfabetico, i 16 candidati: CANTORO Giuseppe CANTORO Pierpaolo COLLELUORI Beatrice D’AGOSTINO Filippo DA FIUME Filippo DEL PRINCIPE Mario ERASMI Massimina FERRETTI Santino FIORÀ Vincenzo ILLUMINATI Marta MARIANI Daniela MARTELLA Jessica PARADISI Marta PAVONE Fabio PLEVANI Vincenzo SCIANITTI Camilla L’onore della chiusura è toccato all’avvocato, che aprendo il suo discorso ha dichiarato: «A livello di impegno politico, questo finora è il momento più importante della mia vita ed ho il piacere di condividerlo con voi». Circa i candidati in lista, questo un passaggio del discorso del ...

Comunali, a Pineto in tantissimi per il candidato Sindaco Alberto dell’Orletta - comunali, a pineto in tantissimi per il candidato Sindaco Alberto dell’Orletta - pineto – Si è svolta sabato 11 maggio 2024, nella splendida cornice del centro di pineto, la presentazione della lista “siamo pineto!” e del suo candidato sindaco, Alberto Dell’Orletta.

Scontri a Pineto, Atri, Campli: scendono in campo i big - Scontri a pineto, Atri, Campli: scendono in campo i big - Scontri, duelli in famiglia e qualche sorpresa all’atto di depositare le liste nei 22 Comuni al voto in provincia di Teramo. A pineto sfida due: Alberto Dell'Orletta per il centrosinistra ...

ELEZIONI/ ALBERTO DELL’ORLETTA: "PINETO È UN SENTIMENTO, CHE VA GOVERNATO!" - ELEZIONI/ ALBERTO DELL’ORLETTA: "pineto È UN SENTIMENTO, CHE VA GOVERNATO!" - La chiusura è toccata all’avvocato Alberto Dell’Orletta, che aprendo il suo discorso ha dichiarato: «A livello di impegno politico, questo finora è il momento più importante della mia vita ed ho il ...