Le decisioni di Meta influiscono sulle linee editoriali dei quotidiani?

(Di lunedì 13 maggio 2024) Di Israele e Hamas non si può parlare. Di Russia-Ucraina neanche. Si potranno fare sempre meno approfondimenti su politica nazionale e internazionale, in chiave elettorale. Il mondo consegnato nelle mani delle grandi piattaforme ha appiattito il dibattito pubblico su molti temi concreti della nostra società. L’ultima iniziativa – la limitazione dei contenuti politici su Instagram, Threads e Facebook – rappresenta un punto di non ritorno anche per quel che riguarda il comparto dell’informazione online. Soprattutto in termini di visualizzazioni e condivisionipiattaforme social. Ed ecco, dunque, che si sta arrivando al punto artificialmente naturale in cui le testate dovranno (ancor più rispetto a ciò che fanno già ora) puntare tutto“soft news”. Quelle “notizie” leggere di gossip (o sport e spettacolo) che prenderanno il sopravvento. LEGGI ...