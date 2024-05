Caso Iovino - la mamma di Fedez rompe il silenzio sulla vicenda | il messaggio polemico sui social

(Di lunedì 13 maggio 2024), ladiilAnnamaria Berrinzaghi, ladiilsul, il personal trainer pestato a Milano nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024. Secondo quanto emerso nelle ultime ore,sarebbe stato presente all’aggressione nonostante il rapper abbia smentito attaccando i giornalisti al Salone del Libro di Torino. “Io non c’ero, e quindi? E comunque, quale massacro? Mi dicono che tre giorni dopo questa persona fosse a ballare a Ibiza” aveva dichiarato il cantante. “La verità è che se non ci fosse il mio nome di mezzo non ci sarebbero fascicoli che spuntano ...

Fedez e il pestaggio di Cristiano Iovino: ecco cosa ha detto il rapper - Fedez e il pestaggio di Cristiano iovino: ecco cosa ha detto il rapper - Fedez è stato accusato di essere coinvolto nel pestaggio del personal trainer Cristiano iovino, avvenuto in zona Portello a Milano.

Chiara Ferragni ritrova il sorriso a Roma, la frecciatina a Fedez: «Praticamente è mio marito». La mamma del rapper: ossessione - Chiara Ferragni ritrova il sorriso a Roma, la frecciatina a Fedez: «Praticamente è mio marito». La mamma del rapper: ossessione - Chiara Ferragni sembra ritrovare il sorriso nella Capitale. La 37enne si è concessa un weekend a Roma con i figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 3 anni. Una festa ...

Caso Iovino, Fedez: "Non esiste alcun referto medico, dopo tre giorni era a Ibiza" - Caso iovino, Fedez: "Non esiste alcun referto medico, dopo tre giorni era a Ibiza" - A "Zona Bianca" il rapper commenta la rissa che ha coinvolto il personal trainer dei vip: "Se non ci fosse il mio nome di mezzo non uscirebbero fascicoli" ...