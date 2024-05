Fiorentina-Monza - viola a caccia dell’ottavo posto Probabili formazioni e tv

(Di lunedì 13 maggio 2024) Firenze, 13 maggio 2024 – Dopo le gioie in Conference League e con la prospettiva di fare la storia nella finale di Atene, lasi rituffa in campionato e non sarà una formalità. Infatti, la gara con il(ore 20.45 al “Franchi” – diretta Dazn e Sky) non sarà solo una sfida a una squadra che gioca un buon calcio (allenata da Palladino, possibile tecniconella prossima stagione), ma anche la prima tappa di un trittico decisivo (Napoli in casa e Cagliari in trasferta le altre due gare in calendario) per la conquistache, per i gigliati, varrebbe la qualificazione alla prossima Conference League. In questo modo, anche se la finale di Atene dovesse andare male (senza l’accesso all’Europa League) isarebbero comunque qualificati in Europa anche ...

