L’esperimento bufala sull’elettrosmog degli smartwatch

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il concetto di inquinamento elettromagnetico – noto anche come elettrosmog -, indica la presenza costante di campi elettromagnetici dovuti alle nostre attività. La paura di questo fenomeno ha portato alcuni a organizzare campagne di protesta pseudoscientifiche, per esempio contro la rete 5G, sfociando persino in atti di sabotaggio e intimidazione. Ma ci sono anche effetti sulle Istituzioni. Per esempio nel settembre 2023 la Francia aveva ritirato l’iphone 12 dal mercato in quanto le sue emissioni supererebbero i valori limiti, nonostante non esistano prove della nocività del prodotto. Del resto gli standard dell’Unione europea sono notevolmente restrittivi rispetto a quelli americani. Avevamo già visto in diverse analisi precedenti (per esempio qui, qui e qui) che la presunta pericolosità delle onde elettromagnetiche non ionizzanti non è dimostrata. Questo non esime qualcuno ...